В Telegram создали фейковый канал украинских разведчиков
24 апреля, 2018, 13:50
В мессенджере “Telegram” появился канал, который якобы принадлежит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины
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