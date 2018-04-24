В Telegram создали фейковый канал украинских разведчиков

24 апреля, 2018, 13:50

В мессенджере “Telegram” появился канал, который якобы принадлежит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины

Об этом ГУР Минобороны сообщил на странице в Facebook.

Служба связей с общественностью управления предупреждает о том, что ресурс не относится к Минобороны, размещенная в нем информация является фейковой и провокативной.