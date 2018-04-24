В столичном трамвае кусок ходовой пробил пол и сломал ногу пенсионерке
24 апреля, 2018, 14:00
В киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, которая травмировала пожилую женщину
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария произошла в Днепровском районе возле станции метро "Лесная". Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку. Женщину в возрасте около 80 лет с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".
Другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину инцидента.
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