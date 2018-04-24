В США задержали мужчину, который обнаженным застрелил четырех человек в кафе
24 апреля, 2018, 10:05
Полиция США задержала мужчину, который открыл огонь в ресторане Waffle House возле Нешвилла, штат Теннеси
Об этом местная полиция сообщает в своем Twitter.
Человек по имени Трэвис Рейнджелл был задержан в лесистой местности возле бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk. В сообщении отмечается, что мотивы стрельбы не установлены.
BREAKING: Quadruple murder suspect Travis Reinking is now being booked into the Metro Jail on the four murder warrants. pic.twitter.com/pRRau805f9— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 23 апреля 2018 г.
- Напомним, 22 апреля в США обнаженный 29-летний мужчина вбежал в кафе и открыл стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, еще двое были ранены.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть