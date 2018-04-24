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В США задержали мужчину, который обнаженным застрелил четырех человек в кафе

Полиция США задержала мужчину, который открыл огонь в ресторане Waffle House возле Нешвилла, штат Теннеси

Об этом местная полиция сообщает в своем Twitter.

Человек по имени Трэвис Рейнджелл был задержан в лесистой местности возле бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk. В сообщении отмечается, что мотивы стрельбы не установлены.

 

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