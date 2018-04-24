В США задержали мужчину, который обнаженным застрелил четырех человек в кафе

24 апреля, 2018, 10:05

Полиция США задержала мужчину, который открыл огонь в ресторане Waffle House возле Нешвилла, штат Теннеси

Об этом местная полиция сообщает в своем Twitter.

Человек по имени Трэвис Рейнджелл был задержан в лесистой местности возле бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk. В сообщении отмечается, что мотивы стрельбы не установлены.

BREAKING: Quadruple murder suspect Travis Reinking is now being booked into the Metro Jail on the four murder warrants. pic.twitter.com/pRRau805f9 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 23 апреля 2018 г.