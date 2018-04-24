В России официально зафиксирован обвал строительной отрасли
Об этом свидетельствует размещенная в свободном доступе аналитическая записка "Картина деловой активности. Март 2018", подготовленная Министерством экономического развития Российской Федерации.
Согласно приведенным данным, производство стройматериалов обвалилось двузначными темпами: цемента - на 12,7%, кирпича - на 19,3%, бетона - на 11%, сборных блоков для зданий - на 16,3%, окон - на 13%.
СМИ этой страны уже гооврять о "коллапсе" строительной отрасли и смежных с ней направлений.
Как отмечает портал Finanz.ru опрос топ-менеджеров 6 тысяч строительных компаний, проведенный Росстатом в марте, показал, что 34% жалуются на нехватку заказов (против 29% в декабре), 40% считают спрос ниже нормального, а загрузка мощностей упала с 64% до 59%. Кроме того, с 27% до 32% возросла доля тех, кто столкнулся с неплатежеспособностью заказчиков.
"Падение строительной отрасли продолжается пятый год подряд", - отметил директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
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- Напомним, 6 апреля правительство США ввело очередные санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины. Новые санкции преимущественно ударили по алюминиевому королю Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, который является давним деловым партнером ведущего совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чей бизнес сейчас широко представлен в Украине.
- Как следствие, произошел крупнейший обвал рубля после 2014 года, когда война с Украиной только начиналась.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций. В Госдуму РФ уже внесен проект антисанкцій против США.
- По мнению профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) Валерия Соловья, уже осенью 2018 года Россию ждет нефтегазовое эмбарго, валютные ограничения и отключения от интернета. Также появится дефицит импортных лекарств.
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