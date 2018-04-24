В России официально зафиксирован обвал строительной отрасли

24 апреля, 2018, 07:04

По итогам марта-2018, объемы выполненных строительных работ упали в России на 9,6%, чего официальная статистика не фиксировала с пика финансово-экономического кризиса 2015 года, когда стали ощутимы первые болезненные последствия международных санкций, введенных в ответ на военное вторжение в Украину

Об этом свидетельствует размещенная в свободном доступе аналитическая записка "Картина деловой активности. Март 2018", подготовленная Министерством экономического развития Российской Федерации.

Согласно приведенным данным, производство стройматериалов обвалилось двузначными темпами: цемента - на 12,7%, кирпича - на 19,3%, бетона - на 11%, сборных блоков для зданий - на 16,3%, окон - на 13%.

СМИ этой страны уже гооврять о "коллапсе" строительной отрасли и смежных с ней направлений.

Как отмечает портал Finanz.ru опрос топ-менеджеров 6 тысяч строительных компаний, проведенный Росстатом в марте, показал, что 34% жалуются на нехватку заказов (против 29% в декабре), 40% считают спрос ниже нормального, а загрузка мощностей упала с 64% до 59%. Кроме того, с 27% до 32% возросла доля тех, кто столкнулся с неплатежеспособностью заказчиков.

"Падение строительной отрасли продолжается пятый год подряд", - отметил директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

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