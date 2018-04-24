В России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, который защищает украинского политзаключенного Сущенко

24 апреля, 2018, 21:07

Российского адвоката Марка Фейгина, который занимается защитой журналиста Романа Сущенко в РФ, лишили адвокатского статуса

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

Поведение Фейгина признали неэтичным из-за использования в социальных сетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

"Я конечно же обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - заявил правозащитник.

Итак, меня лишили статуса адвоката. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.

Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.

Сообщается, что ранее Фейгин занимался защитой Надежды Савченко, которая тогда находилась в русском плену, и активисток Pussy Riot.