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В России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, который защищает украинского политзаключенного Сущенко


фото: Facebook
Российского адвоката Марка Фейгина, который занимается защитой журналиста Романа Сущенко в РФ, лишили адвокатского статуса

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

Поведение Фейгина признали неэтичным из-за использования в социальных сетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

"Я конечно же обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - заявил правозащитник.

 

Сообщается, что ранее Фейгин занимался защитой Надежды Савченко, которая тогда находилась в русском плену, и активисток Pussy Riot.
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