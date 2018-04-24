В России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, который защищает украинского политзаключенного Сущенко
24 апреля, 2018, 21:07
Российского адвоката Марка Фейгина, который занимается защитой журналиста Романа Сущенко в РФ, лишили адвокатского статуса
Об этом Фейгин сообщил в Twitter.
Поведение Фейгина признали неэтичным из-за использования в социальных сетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.
"Я конечно же обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - заявил правозащитник.
Итак, меня лишили статуса адвоката.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.
Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 апреля 2018 г.
Сообщается, что ранее Фейгин занимался защитой Надежды Савченко, которая тогда находилась в русском плену, и активисток Pussy Riot.
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