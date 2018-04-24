 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ОРЛО снова пропала связь Vodafone, - МинТОТ


фото: Delo.ua
На территории оккупированной Луганщины отсутствует мобильная связь оператора Vodafone

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территорий Луганськой области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone за повреждения линий связи, причины выясняются", - говорится в сообщении.

  • Напомним, с начала года связь Vodafone периодически исчезал на территории Донетчины и Луганщины. В компании мобильного оператора заявляли, что они не будут ремонтировать связь на территории оккупированного Донбасса, пока российские наемники не выполнят всех условий безопасности на неподконтрольной  Украине территории Луганщины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать