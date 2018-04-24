В ОРЛО снова пропала связь Vodafone, - МинТОТ
24 апреля, 2018, 14:03
На территории оккупированной Луганщины отсутствует мобильная связь оператора Vodafone
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территорий Луганськой области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone за повреждения линий связи, причины выясняются", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территории Луганськоі области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone за повреждения линий связи, причины выясняются.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.
- Напомним, с начала года связь Vodafone периодически исчезал на территории Донетчины и Луганщины. В компании мобильного оператора заявляли, что они не будут ремонтировать связь на территории оккупированного Донбасса, пока российские наемники не выполнят всех условий безопасности на неподконтрольной Украине территории Луганщины.
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