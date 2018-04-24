В ОРЛО снова пропала связь Vodafone, - МинТОТ

24 апреля, 2018, 14:03

На территории оккупированной Луганщины отсутствует мобильная связь оператора Vodafone

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территорий Луганськой области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone за повреждения линий связи, причины выясняются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территории Луганськоі области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone за повреждения линий связи, причины выясняются. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.