В ООН нашли способ обойти вето России, - СМИ
Об этом сообщает “Новое время” со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, страны Запада обратили внимание на редко используемый прецедент - резолюцию 1950 года "Единство ради мира", принятую во времена Корейской войны.
Резолюция была принята на тот случай, если Совбез ООН не может реализовать свои полномочия в сфере безопасности, из-за спора постоянных членов.
Она позволяет девяти из 15 членов Совета безопасности обойти вето и передать любой вопрос на общее голосование в Генассамблее ООН. Для его утверждения необходимо две трети голосов Генассамблеи.
Как пишет издание, обсуждение перспектив использования резолюции проходило в Швеции, при участии постпредов ООН, в контексте постоянного российского вето по Сирии.
Активизация союзников также обусловлена тем, что Россия отказалась поддержать расследование последней химической атаки даже после авиаударов США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть