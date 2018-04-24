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В ООН нашли способ обойти вето России, - СМИ

Страны Запада нашли способ обойти вето России в Совбезе ООН

Об этом сообщает “Новое время” со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, страны Запада обратили внимание на редко используемый прецедент - резолюцию 1950 года "Единство ради мира", принятую во времена Корейской войны.

Резолюция была принята на тот случай, если Совбез ООН не может реализовать свои полномочия в сфере безопасности, из-за спора постоянных членов.

Она позволяет девяти из 15 членов Совета безопасности обойти вето и передать любой вопрос на общее голосование в Генассамблее ООН. Для его утверждения необходимо две трети голосов Генассамблеи.

Как пишет издание, обсуждение перспектив использования резолюции проходило в Швеции, при участии постпредов ООН, в контексте постоянного российского вето по Сирии.

Активизация союзников также обусловлена тем, что Россия отказалась поддержать расследование последней химической атаки даже после авиаударов США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии.

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