В оккупированном Луганске восстановили мобильную связь
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
"По оперативной информации мобильная связь на оккупированной части территории Луганской области восстановлена", - говорится в сообщении.
По оперативной информации мобильная связь на оккупированной части территории Луганской области восстановлена— МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.
Ранее МинВОТ сообщило, что на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи.
По состоянию на 11.00 24.04.18, на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.
- Напомним, 14 марта в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории ОРДЛО.
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