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В оккупированном Луганске восстановили мобильную связь

На временно оккупированной части территории Луганской области возобновлена мобильная связь

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"По оперативной информации мобильная связь на оккупированной части территории Луганской области восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее МинВОТ сообщило, что на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи.

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