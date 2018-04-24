В Китае пьяный посетитель поджег караоке: 18 человек погибли, еще 5 пострадали
24 апреля, 2018, 17:24
В Китае, в провинции Гуандун произошел пожар в караоке-баре. В результате происшествия 18 человек погибли и 5 оказались в больнице
Об этом сообщает агентство Xinhua, передает УНИАН.
Как выяснили правоохранители, причиной трагедии стал поджог здания посетителем. Злоумышленнику удалось сбежать из горящего помещения, но позже его задержали. Он сообщил, что был нетрезв, а до поджога с кем-то подрался.
Пожар возник в 00:30 по местному времени (19:30 23 апреля по Киеву).
- Напомним, 5 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в "Зимней вишне", на котором запечатлен момент возгорания.
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