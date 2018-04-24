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В Китае нашли комара-рекордсмена размером с ладонь

Китайские энтомологи обнаружили гигантского комара с размахом крыльев более 11 сантиметров

Об этом 24 апреля сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Куратор Западно-китайского музея насекомых Чжао Ли отметил, что москит, который принадлежит к самому вида москитов Holorusia mikado, был найден в августе 2017 года во время похода в горы Цинчен в городе Чэнду - столице провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая.

Впервые этот вид комара был обнаружен в Японии и назван британским энтомологом Джоном Обадия Вествуд в 1876 году. Однако, обычно этот вид комаров имеет размах крыльев около восьми сантиметров.
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"Эти москиты выглядят ужасно, однако, не питаются кровью. Взрослые особи живут всего несколько дней и питаются нектаром. Существуют десятки тысяч видов москитов в мире. Лишь около 100 видов питаются кровью и создают проблемы человеку", - отметил Чжао.

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В западных частях провинции Сычуань Holorusia mikado в основном обитают в долине Чэнду, а также в горных районах ниже 2,2 метров.

"Они - плохие летуны со своими огромными тельцами. Когда они летят, больше похоже, будто они прыгают. Наиболее часто они встречаются в районах с густой растительностью", - отметил эксперт.

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В мае этого года комар-рекордсмен будет выставлен в Музее Западного Китая, где работает Чжао Ли. Музей насекомых в Чэнду является музеем общенационального значения. Он содержит в себе более 700 тыс. образцов насекомых, из которых 70 являются крупнейшими из всех выявленных.

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