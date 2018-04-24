В Киеве из-за прорыва трубы 7-метровый фонтан воды разбрасывал асфальт и повредил машины
24 апреля, 2018, 13:16
В Соломенском районе произошел прорыв водопровода, из-за чего на улице образовался фонтан воды высотой 6-7 метров
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария произошла наул. Соломенской. Мощная струя воды нанес повреждений минимум 5 автомобилям, в частности Mazda RX8 с роторным двигателем Ванкеля.
В результате аварии никто из прохожих не пострадал. По словам представителей Соломенской РГА, предварительная причина прорыва - начало испытательных работ в сети. Окончательный вывод сделают эксперты.
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