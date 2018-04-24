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В Киеве несколько дней подряд находят снаряды времен Второй мировой


фото: dsns.gov.ua
В Киеве с 22 апреля нашли несколько снарядов времен Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 22 апреля в Святошинском районе в пров. Строительном в лесу был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

23 апреля в Голосеевском районе на территории парка ВДНХ обнаружили еще один артснаряд калибра 76 мм времен Второй мировой.

24 апреля "Киев Оперативный" сообщил об обнаружении по ул. Попова еще одного снаряда.

Все боеприпасы изъяли и обезвредили взрывотехники.

По данным ГСЧС, в течение текущего года в Киеве изъяли и уничтожили уже более сотни снарялів времен Друг мировой войны.

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