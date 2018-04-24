24 апреля, 2018, 06:20

Водитель маршрутки №134 в Кропивницком сказал матери погибшего участника АТО Игита Гаспаряна, что выбросил ее удостоверение. После расследования инцидента начальник управления развития транспорта и связи горсовета Александр Вергун отметил, что водитель не выбрасывал удостоверение, а просто “неудачно пошутил”.

Впрочем мужу пришлось поехать на могилу военного и отдать его матери свою выручку за день в качестве моральной компенсации, пишет местное издание Перша електронна газета.

После того, как информация об инциденте распространилась по городу, группа демобилизованных и действующих участников АТО отправилась на автобазу перевозчика КТ "Автолегион Варванский Ю.В.", который обслуживает маршрут №134.

На территории предприятия АТОвци встретились с "шутником", назвавшийся именем Андрей, и директором фирмы Татьяной Глибенко.

Разговор с водителем происходил на повышенных тонах. Он подтвердил версию о неудачной шутке, которую ранее озвучил начальник управления транспорта Александр Вергун.

"Женщина зашла в маршрутку на ул. Комарова. Салон был переполнен, поэтому она стояла на ступеньках. Женщина показала мне удостоверение и стояла держала его в руках до светофора у налоговой. Когда мы остановились на красный свет, я взял удостоверение, открыл, посмотрел и собирался уже отдать, но она начала говорить "Где мое удостоверение, отдайте его». На что я в шутку ответил "Я выбросил его в окно", - рассказал водитель маршрутки.

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Он заверил, что сразу отдал удостоверение женщине. Кроме того, настаивал на том, что не читал содержание удостоверения, поэтому не знал, что женщина является матерью погибшего военного.

Выслушав рассказ виновника инцидента, участники АТО выдвинули свои требования директору "Автолегиону" и водию- "шутнику". Военные настояли на том, что водитель должен извиниться перед матерью Игита Гаспаряна, компенсировать ей моральный ущерб в виде дневной выручки с маршрута, а также - поехать с ними на могилу погибшего Героя.

Водитель согласился отдать свою дневную выручку, а в остальном - должна была решить директор КТ "Автолегион Варванский Ю.В.".

Глибенко заверила, что водитель извинится перед матерью Героя, и комиссия на предприятии определит, увольнять его или нет.

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В конце концов водитель- "шутник" еще раз извинился перед всеми участниками АТО, заверил, что он извинится перед матерью погибшего Героя и передал ей через советника городского головы по вопросам АТО Виктора Танцюру денежную компенсацию за моральный ущерб.

Следует отметить, что во время дискуссии в автопарке страсти разгорелись настолько сильно, что мать Гаспаряна потеряла сознание.

Далее группа АТОвцив и водитель 134-й маршрутки сели в автобус и отправились в село Червонополье Бобринецкого района, где похоронен Игитой Гаспарян.

Справка

Гаспарян Игитой Сагателович

(Позывной "Армани")

Родился в 1986 году в Бобринциь Кировоградской области. Старший матрос, боец ​​17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады (ранее 17 батальон территориальной обороны "Кировоград"). Этнический армянин, друзья звали его Игорем. Занимался спортом, принимал активное участие в художественной самодеятельности. С апреля 2014 присоединился к 17-го батальона.

10 февраля 2015 погиб на блокпосту вблизи города Горловка (Донецкая область) во время атаки российских вооруженных формирований. В бою Игитой отстреливался, защищая блокпост, и был смертельно ранен выстрелом из гранатомета.