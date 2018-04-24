В Германии задержали экс-депутата Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго"
Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на НАБУ.
"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии", - говорится в сообщении НАБУ.
Дмитрий Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. 16 июня бывшего нардепа и руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова объявили в розыск.
Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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