В Европарламенте поддерживают предоставление Украине миллиардной помощи

24 апреля, 2018, 11:49

Профильный комитет Европарламента поддерживает предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза суммой в один миллиард евро

Об этом говорится в проекте доклада комитета ЕП по вопросам внешней торговли, который будет обсужден во вторник 24 апреля, передает Укринформ.

Автор доклада — депутат польского Сейма Ярослав Валенса, который в комиссии Европарламента отвечает за торговые отношения Украины и ЕС.

В заседании комитета примет участие министр финансов Украины Александр Данилюк, который 24-25 апреля находится в Брюсселе с визитом.