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В Европарламенте поддерживают предоставление Украине миллиардной помощи

Профильный комитет Европарламента поддерживает предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза суммой в один миллиард евро

Об этом говорится в проекте доклада комитета ЕП по вопросам внешней торговли, который будет обсужден во вторник 24 апреля, передает Укринформ.

Автор доклада — депутат польского Сейма Ярослав Валенса, который в комиссии Европарламента отвечает за торговые отношения Украины и ЕС.

В заседании комитета примет участие министр финансов Украины Александр Данилюк, который 24-25 апреля находится в Брюсселе с визитом.

  • Как сообщалось, в начале марта Еврокомиссия утвердила и внесла предложение относительно запуска новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи Украине суммой в 1 млрд. евро с целью экономической стабилизации и проведения структурных реформ.
  • Все транши финансовой помощи могут быть выплачены после того, как украинская сторона выполнит все необходимые условия, в том числе — внедрения экономических реформ и принятия дальнейших шагов против коррупции.

 

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