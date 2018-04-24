В ЕС можно будет читать переписку босса. Но только если там речь идет о вас
Об этом пишет The Guardian.
Любой сотрудник может получить данные о себе у работодателя - у начальства будет 30 дней на сбор всей информации, в том числе электронных писем, обзоров производительности, интервью с собеседования, данных о зарплате, посещении, дисциплинарных взысканий и даже кадров с камер видеонаблюдения.
Если компания удаляет все данные, чтобы предотвратить утечку информации после получения запроса на доступ, то на нее могут наложить санкции.
"Это может стоить компаниям десятки тысяч евро, поскольку это очень ресурсоемкий процесс", - считают эксперты.
При этом компания не имеет права по запросу одного человека включать сведения, затрагивающие личную информацию другого человека. Это означает, пишет издание, что все эти записи должны быть сильно отфильтрованы и отредактированы.
Новые правила введены для урегулирования трудовых конфликтов на работе - это позволит собрать данные для судебных разбирательств.
При этом нет причин, по которым любой сотрудник не может потребовать эти данные о себе просто из любопытства. Запросы о доступе обычно позволяют человеку увидеть копию информации, которую организация имеет о нем, и кое-где регулировать защиту личных данных.
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