В 1990-х годах Труханов входил в преступную нефтяную группировку - BBC
Об этом сообщает BBC.
В расследовании говорится о преступниках и членах их семей, которые покупали элитное жилье в Лондоне, порой стоимостью 12,5 млн фунтов.
Среди участников банды: Александр Ангетр (одесский бизнесмен), Николай Фомичев и Геннадий Труханов (нынешний мэр Одессы).
Деятельность группировки была связана с Одесским портом и махинациями с нефтепродуктами. Труханова определяют, как человека, который учил других членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".
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Группировка привлекла внимание полиции в 1990-х годах, когда ее подозревали в наркоторговле и контрабанде оружия в Италии. Местные правоохранители в течение 4 лет прослушивали телефоны людей и отслеживали их действия, однако не могли их задержать - банда не совершала преступлений на территории страны.
Впоследствии Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт остался в Лондоне, а Фомичев переехал в Бельгию.
Отмечается, что все "грязные" деньги вкладывались в недвижимость в Лондоне. Для этого использовали оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах.
Журналисты нашли в Лондоне восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью корпорации Rubicon Group, объединяющей десятки оффшорных компаний. Четыре из этих компаний находились под контролем Геннадия Труханова.
- Напомним, Геннадий Труханов является подозреваемым по делу о хищении средств во время покупки мэрией Одессы здания в частной структуры по завышенной цене.
- Обвинение просило для Геннадия Труханова арест с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. 30 млн грн залога требовали для заместителя мэра Одессы и по 10 млн грн каждому из других участников указанного производства. Всего в деле было объявлено 8 подозрений.
- 15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру Одессы меру пресечения. В итоге Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова. Его заместителя отпустили на поруки нардепов из "Видродження" и "Оппоблока".
- Также САП обратилась в суд с просьбой отстранить Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана от выполнения служебных обязанностей и требует ареста имущества мэра Одессы.
- НАБУ и САП объяснили схему завладения денежными средствами Одесского городского бюджета при продаже зданий ОАО "ХК "Краян".
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