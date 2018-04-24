В 1990-х годах Труханов входил в преступную нефтяную группировку - BBC

24 апреля, 2018, 17:39

Журналисты рассказали, как украинская преступная группировка отмывала деньги и вкладывала их в британскую недвижимость

Об этом сообщает BBC.

В расследовании говорится о преступниках и членах их семей, которые покупали элитное жилье в Лондоне, порой стоимостью 12,5 млн фунтов.

Среди участников банды: Александр Ангетр (одесский бизнесмен), Николай Фомичев и Геннадий Труханов (нынешний мэр Одессы).

Деятельность группировки была связана с Одесским портом и махинациями с нефтепродуктами. Труханова определяют, как человека, который учил других членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

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Группировка привлекла внимание полиции в 1990-х годах, когда ее подозревали в наркоторговле и контрабанде оружия в Италии. Местные правоохранители в течение 4 лет прослушивали телефоны людей и отслеживали их действия, однако не могли их задержать - банда не совершала преступлений на территории страны.

Впоследствии Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт остался в Лондоне, а Фомичев переехал в Бельгию.

Отмечается, что все "грязные" деньги вкладывались в недвижимость в Лондоне. Для этого использовали оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах.

Журналисты нашли в Лондоне восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью корпорации Rubicon Group, объединяющей десятки оффшорных компаний. Четыре из этих компаний находились под контролем Геннадия Труханова.