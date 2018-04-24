 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Умер французский футбольный тренер Анри Мишель


фото: lequipe.fr
На 71-м году жизни скончался известный французский тренер Анри Мишель

На протяжении нескольких последних лет тренер боролся с онкологическим заболеванием, сообщает l'equipe.

Под руководством Анри Мишеля сборная Франции в 1986 году завоевала бронзу чемпионата мира в Мексике. Двумя годами ранее он привел олимпийскую команду своей страны к золоту Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Позже Мишель работал со сборными Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении.

В годы игровой карьеры Анри Мишель выступал на позициях полузащитника и защитника. На его счету 58 матчей за сборную Франции и более 500 за "Нант", в котором он отыграл 16 сезонов. Трижды становился чемпионом Франции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать