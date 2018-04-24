Умер французский футбольный тренер Анри Мишель

24 апреля, 2018, 16:25

На 71-м году жизни скончался известный французский тренер Анри Мишель

На протяжении нескольких последних лет тренер боролся с онкологическим заболеванием, сообщает l'equipe.

Под руководством Анри Мишеля сборная Франции в 1986 году завоевала бронзу чемпионата мира в Мексике. Двумя годами ранее он привел олимпийскую команду своей страны к золоту Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Позже Мишель работал со сборными Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении.

В годы игровой карьеры Анри Мишель выступал на позициях полузащитника и защитника. На его счету 58 матчей за сборную Франции и более 500 за "Нант", в котором он отыграл 16 сезонов. Трижды становился чемпионом Франции.