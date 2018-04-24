Украинский лоукост SkyUp перенес начало работы

24 апреля, 2018, 19:17

Украинская авиакомпания SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта на несколько недель позже, чем ожидалось

Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, передает Avianews.

По словам гендиректора, изменение графика связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и проведением сертификационных проверок предприятия.

"Самолеты проходят периодическое техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов из форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", - пояснил Хайнацкий.

На данный момент два самолета SkyUp уже зарегистрированы и внесены в реестр гражданских воздушных судов Украины. Речь идет о 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines. Воздушные судна получили регистрацию UR-SQA и UR-SQB.

Сообщается, что сначала SkyUp намерении выполнять чартерные рейсы из Украины за границу, в дальнейшем авиакомпания планирует выйти на рынок регулярных рейсов из Украины за границу.