Украинский лоукост SkyUp перенес начало работы
Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, передает Avianews.
По словам гендиректора, изменение графика связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и проведением сертификационных проверок предприятия.
"Самолеты проходят периодическое техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов из форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", - пояснил Хайнацкий.
На данный момент два самолета SkyUp уже зарегистрированы и внесены в реестр гражданских воздушных судов Украины. Речь идет о 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines. Воздушные судна получили регистрацию UR-SQA и UR-SQB.
Сообщается, что сначала SkyUp намерении выполнять чартерные рейсы из Украины за границу, в дальнейшем авиакомпания планирует выйти на рынок регулярных рейсов из Украины за границу.
- На данный момент в Украине функционирует один национальный перевозчик - "Международные авиалинии Украины (МАУ)".
- ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Его руководителем стал известный авиационный эксперт, который ранее работал в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацкий.
- Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
- В декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый украинский лоукост SkyUp заработает уже с весны.
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