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Украинский лоукост SkyUp перенес начало работы

Украинская авиакомпания SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта на несколько недель позже, чем ожидалось

Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, передает Avianews.

По словам гендиректора, изменение графика связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и проведением сертификационных проверок предприятия.

"Самолеты проходят периодическое техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов из форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", - пояснил Хайнацкий.

На данный момент два самолета SkyUp уже зарегистрированы и внесены в реестр гражданских воздушных судов Украины. Речь идет о 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines. Воздушные судна получили регистрацию UR-SQA и UR-SQB.

Сообщается, что сначала SkyUp намерении выполнять чартерные рейсы из Украины за границу, в дальнейшем авиакомпания планирует выйти на рынок регулярных рейсов из Украины за границу.

  • На данный момент в Украине функционирует один национальный перевозчик - "Международные авиалинии Украины (МАУ)".
  • ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Его руководителем стал известный авиационный эксперт, который ранее работал в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацкий.
  • Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
  • В декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый украинский лоукост SkyUp заработает уже с весны.
 
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