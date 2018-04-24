Тело основателя военной хирургии Пирогова впервые ребальзамировали без российских ученых

24 апреля, 2018, 14:22

Украинские ученые провели ребальзамацию тела выдающегося хирурга Николая Пирогова. За времена независимой Украины это впервые произошло без участия российских ученых

Об этом сообщил директор Национального музея-усадьбы Н. И Пирогова Петр Гунько, передает Укринформ.

«В течение марта и апреля этого года украинские ученые провели десятое ребальзамированию тела выдающегося хирурга Николая Ивановича Пирогова. Это было сложное задание, оно предусматривало проведение целого комплекса организационных и методических мероприятий, чтобы уникальный научный долговременный эксперимент по сохранению тела ученого в естественной среде продолжался. Ответственность за проведение бальзамации взяли на себя ученые и руководство Винницкого национального медуниверситета им. М. Пирогова. Аналогов такой работы в мире нет», - сообщил Гунько.

Стоимость ребальзамации составила 200 тысяч гривен. Для осуществления работ в этот раз впервые не привлекали российских ученых.

Тело Пирогова находилось в растворе для бальзамирования с 14 марта, а 19 апреля его вернули в саркофаг. Сейчас усыпальница Николая Пирогова снова открыта для посетителей.

Тело Пирогова хранится в герметичном гробу под стеклом уже более 135 лет. Первая ребальзамация была проведена через 65 лет после смерти Пирогова, затем аналогичные работы проводились украинскими учеными в 1956 и 1973 годах. Еще дважды (в 1979 и 1988 годах) группа московских ученых из Научно-исследовательской лаборатории Министерства здравоохранения СССР проводила ребальзамацію и восстановление останков Пирогова. Последние четыре ребальзамации тела Пирогова состоялись уже во времена независимости – вместе с москвичами участие в этих работах принимали ученые Винницкого медицинского университета и сотрудники музея. Для этого в музее Пирогова даже оборудовали специальную лабораторию – такие процедуры здесь выполнялись в 1994, 2000, 2005 и 2011 годах при участии специалистов научно-исследовательского и учебно-методического центра биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).