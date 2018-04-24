Судебная реформа: первое квалификационное оценивание успешно прошли 75% судей
Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
В частности, 16 представителей Фемиды признаны не подтвердившими способности осуществлять правосудие. В отношении 103 был объявлен перерыв, в частности, из-за неподобающе оформленных заключений Общественного совета добропорядочности.
По результатам собеседований, которые прошли с 23 марта по 20 апреля текущего года, были заслушаны 578 судей местных и апелляционных судов. В течение этих дней были приняты следующие решения:
- 431 судья подтвердил способность осуществлять правосудие, то есть эти судьи признаны соответствующими занимаемой должности;
- 16 судей признаны не соответствующими занимаемой должности;
- в отношении 103 судей объявлен перерыв;
- в отношении 23 судей квалификационное оценивание остановлено;
- в отношении 2 судей оценка прекращена;
- в отношении 3 - отложено рассмотрение вопросов.
К этапу собеседований были допущены лишь те судьи, которые в рамках квалификационного оценивания успешно сдали двухуровневый экзамен, - анонимное письменное тестирование и практическое задание на умение формировать судебные решения. 31 судья не сдал экзаменов, согласно собеседованиям эти судьи не были допущены и являются подлежащими увольнению.
Стоит подчеркнуть, что по отношению к 14 из 16 судей, признанных не соответствующими занимаемой должности, Комиссия не получила никаких заключений или информации от Общественного совета добропорядочности. Среди них судьи, которые выносили решения по делам Майдана и которые не смогли объяснить источники происхождения имущества и другие несоответствия в декларациях. Зато определенная информация относительно судей появляется на сайте ОСД уже после того, как собеседование с судьей состоялась.
- Напомним, в марте Общественный совет добропорядочности заявил о прекращении участия в отборе судей.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть