Страны G7 готовы ввести новые санкции против России, - заявление

24 апреля, 2018, 08:23

Страны Большой семерки заявили о готовности расширить санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса

Об этом говорится в заявлении G7 по итогам встречи в Канаде.

"Длительность экономических санкций, связанных с Донбассом, четко касается полной и необратимой реализацией Минских соглашений Россией. Эти санкции могут быть отменены лишь тогда, когда Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - говорится в заявлении.

Представители стран Большой семерки также подтвердили непризнания российской аннексии Крыма и подчеркнули ответственность России за войну на Донбассе.

"Мы подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Это включает непризнания нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, нарушения и злоупотребления, которые Россия осуществила против населения в Крыму. Мы полностью поддерживаем усилия ОБСЕ и работу в нормандском формате и для решения конфликта на Востоке Украины. Мы убеждены, что единственный путь достижения устойчивого решения конфликта - это полное осуществление Минских соглашений. Несмотря на ответственность России в конфликте, мы призываем Россию немедленно стабилизировать ситуацию в области безопасности на Донбассе", - заявили члены G7.

Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и согласование экономической политики. Во встречах также принимают участие другие страны Евросоюза, однако без права голосовать.

Объединения с участием России называли G8, однако после аннексии Крыма в 2014 году російян выгнали из "восьмерки".