Среди американцев рейтинг Трампа упал до минус 15%, - профессор Колумбийского университета

24 апреля, 2018, 10:18

За 2 года Кремлю придется иметь дело не с противоречивым Дональдом Трампом, а с новым американским президентом

Об этом заявил профессор Колумбийского университета (США) Джон Стэнли Мицгель в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковским на телеканале Эспрессо.TV.

"Есть такая организация, которая проанализировала уровень поддержки и не поддержки президентов, начиная с Кеннеди, то есть с начала 1960-х гг. Поэтому, начиная с Кеннеди и до Трампа, каждый президент имел все меньше поддержки, чем его предшественник. И, таким образом, мы доходим до президента Трампа, который имеет уровень поддержки минус 15%", - пояснил он.

Из-за этого, подчеркнул ученый, в настоящее время идет первый и последний президентский срок Трампа:

"Президент Трамп будет иметь выборы через 2 года. И учитывая его непопулярность среди обычных людей есть очень вероятным, что его не выберут еще раз".

Что же касается реальной степени зависимости действующего главы американского государства от Кремля, то по словам Мицгеля, сейчас проверяется информация о $100 млн, якобы вложенных россиянами в "различные проекты господина Трампа во Флориде" до того, как он стал президентом.

"Посмотрим, что с ними дальше стало, и кто, в конце концов, управляет ими (этими инвестициями - ред.) сейчас. Кто отвечает за это", - подчеркнул профессор.