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Скандальному победителю Кличко вернули боксерскую лицензию


фото: twitter.com/Tyson_Fury
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри возобновил боксерскую лицензию

Об этом сообщил сам Фьюри в Instagram, где разместил фото лицензии. "Я официально вернулся", - написал британец.

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Британский боксерский совет временно приостановил лицензию Тайсона Фьюри в конце 2016 года, после того, как он сдал две положительные тексты на допинг. В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством. Срок его дисквалификации истек 12 декабря прошлого года.

  • В своем последнем бою в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.
  • Впоследствии британец признался, что он употребляет наркотики и имеет психологические проблемы и отказался от титулов.
  • 29-летний Фьюри одержал 25 побед (18 - нокаутом) в 25 боях. В апреле сообщалось, что следующий бой британца состоится 9 июня в Манчестере, имя его соперника пока не объявлено.

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