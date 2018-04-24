СБУ сообщила причины обысков в "Мотор Сичи" и ареста контрольного пакета акций предприятия

24 апреля, 2018, 10:33

Служба безопасности Украины проводила обыски на запорожском предприятии "Мотор Сич", чтобы найти дополнительные доказательства в уголовном производстве по ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) и ст.113 (диверсия)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уголовное производство открыли по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства за разрушения стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич".

По данным СБУ, представители иностранной компании строят современный завод по производству авиадвигателей, на который планируют перенести украинское производство и передать технологии.

"Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершено опосредованную концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо", - говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с Госфинмониторингом Украины установили, что продажа контрольного пакета акций "Мотор Сичи" осуществлялся в адрес физлиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%. За это существуют подозрения относительно попытки заинтересованных лиц спрятать владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций.

Сейчас представители компании-нерезидента хотят противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, что обеспечит 50% голосов в высшем органе управления общества получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов.

В рамках этого уголовного производства в 2017 году, согласно соответствующего постановления суда, наложили арест на 56% акций "Мотор Сичи".

Чтобы найти дополнительные доказательства в производстве СБУ провело обыск 23 апреля 2018 года в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг ПАО «Мотор Сич» и местами проживания отдельных физических лиц.

Досудебное следствие продолжается.



