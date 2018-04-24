СБУ показала видео задержания боевика ЛНР. Приехал за биометрическим паспортом

24 апреля, 2018, 17:20

На линии разграничения в Донецкой области захватили боевика пророссийской террористической организации “ЛНР”, который пытался проникнуть через пункт пропуска Зайцево на подконтрольную Украине территорию

Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.

Во время обыска жителя Краснодонского района правоохранители нашли в его обуви военный билет так называемого “второго армейского корпуса народной милиции ЛНР”.

В СБУ сообщают, что пророссийский боевик пытался добраться на свободную от оккупации территорию, чтобы получить загранпаспорт гражданина Украины. Документ нужен был для поездки за границу, на Ближний Восток.

“Там боевик планировал служить наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб России”, - говорят в СБУ.