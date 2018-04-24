 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ показала видео задержания боевика ЛНР. Приехал за биометрическим паспортом

На линии разграничения в Донецкой области захватили боевика пророссийской террористической организации “ЛНР”, который пытался проникнуть через пункт пропуска Зайцево на подконтрольную Украине территорию

Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.

Во время обыска жителя Краснодонского района правоохранители нашли в его обуви военный билет так называемого “второго армейского корпуса народной милиции ЛНР”.

В СБУ сообщают, что пророссийский боевик пытался добраться на свободную от оккупации территорию, чтобы получить загранпаспорт гражданина Украины. Документ нужен был для поездки за границу, на Ближний Восток.

“Там боевик планировал служить наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб России”, - говорят в СБУ.

  • Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Днепропетровской области боевика террористической группировки Восток.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать