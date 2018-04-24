САП и НАБУ проверят причастность мэра Труханова к преступной банде
Об этом сообщил прокурор Валентин Мусияка, передает "Украинская правда".
"И я как прокурор, и детективы ознакомились с материалами журналистского расследования. Безусловно они прорабатываются и в пределах компетенции будут проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела", - заявил прокурор.
По его словам, к авторам расследований уже направлены запросы о предоставлении соответствующих первоисточников или других материалов, которые стали поводом для расследования и публикации.
"Сейчас принимаются меры для проверки этих фактов надлежащим процессуальным образом. По результатам тогда уже будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении указанного имущества", - сказал Мусияка.
"Он отметил, что в случае подтверждения фактов, что имущество принадлежит именно подозреваемому, будут приняты меры , предусмотренные статьей "Наложение ареста на имущество".
Также он добавил, что если будут основания считать, что были факты незаконного обогащения или совершения других преступлений, то будут приниматься решения и по ним.
В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро также подтвердили, что детективы изучают опубликованные материалы о якобы наличии у мэра Одессы недвижимости в Великобритании и 24 апреля обратились к авторам с просьбой предоставить любую дополнительную информацию для дальнейшего изучения.
- Недавно журналисты BBC обнародовали расследование, в котором говорится, что в 1990-х годах мэр Одессы Геннадий Труханов входил в преступную нефтяную группировку.
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