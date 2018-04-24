САП и НАБУ проверят причастность мэра Труханова к преступной банде

24 апреля, 2018, 20:20

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконному обогащению и владению элитной недвижимостью в Лондоне

Об этом сообщил прокурор Валентин Мусияка, передает "Украинская правда".

"И я как прокурор, и детективы ознакомились с материалами журналистского расследования. Безусловно они прорабатываются и в пределах компетенции будут проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела", - заявил прокурор.

По его словам, к авторам расследований уже направлены запросы о предоставлении соответствующих первоисточников или других материалов, которые стали поводом для расследования и публикации.

"Сейчас принимаются меры для проверки этих фактов надлежащим процессуальным образом. По результатам тогда уже будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении указанного имущества", - сказал Мусияка.

"Он отметил, что в случае подтверждения фактов, что имущество принадлежит именно подозреваемому, будут приняты меры , предусмотренные статьей "Наложение ареста на имущество".

Также он добавил, что если будут основания считать, что были факты незаконного обогащения или совершения других преступлений, то будут приниматься решения и по ним.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро также подтвердили, что детективы изучают опубликованные материалы о якобы наличии у мэра Одессы недвижимости в Великобритании и 24 апреля обратились к авторам с просьбой предоставить любую дополнительную информацию для дальнейшего изучения.