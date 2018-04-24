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Samsung предлагает смартфон Galaxy S9 за 999 грн в месяц по программе обмена. Новости компании


фото: Notebookcheck
"Samsung Electronics Украина" предлагает купить официальные смартфоны Galaxy S9 и S9+ от 999 грн в месяц на условиях обмена по программе trade-in

Об этом сообщает пресс-центра компании Samsung.

Отмечается, что дополнительная скидка на покупку Galaxy S9 и S9+ в размере до 3 тысяч гривен действует при условии участия в программе обмена своего старого смартфона и беспроцентной рассрочки до 25 месяцев.

Бонусы на сумму до 8 тысяч гривен через приложение Samsung Members, в том числе дополнительная скидка на сумму до 5 тысяч гривен на замену экрана.

Предложения доступны в розничных и онлайн магазинах партнеров, а также брендовых магазинах Samsung.

Для доступа к бонусным предложениям нужно установить приложение Samsung Members и активировать его.

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