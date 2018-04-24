 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия "отжала" более 500 украинских телерадиочастот в оккупированном Крыму


фото: tass
Россия прибрала к рукам в оккупированном Крыму украинскую телерадиотехнику на 200 млн гривен

Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает "Укринформ".

"Потери Украины в Крыму после оккупации в этой сфере по ценам 2014 года составляли примерно 200 млн грн от того имущества, которое "отжали", - это антенны, цифровые передатчики, оборудование вещателей", - отметила Джапарова.

По ее словам, такую сумму Украина ежегодно недополучает в бюджет из-за выполнения условий лицензии.

В то же время она напомнила, что на 503 украинских телерадиочастотных присвоениях, выданных вещателям на основании лицензий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и незаконно используемых Россией, сегодня на полуострове вещают российские или пророссийские СМИ.

"Зато сегодня в Крыму приняты более трех десятков российских СМИ, которые активно пропагандируют антиукраинскую риторику", - добавила Джапарова.

По информации Национального совета и Министерства информационной политики, из-за оккупации 39 украинских радиостанций и 31 украинский телеканал полностью потеряли возможность осуществлять вещание в Крыму.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать