Россия "отжала" более 500 украинских телерадиочастот в оккупированном Крыму

24 апреля, 2018, 18:10

Россия прибрала к рукам в оккупированном Крыму украинскую телерадиотехнику на 200 млн гривен

Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает "Укринформ".

"Потери Украины в Крыму после оккупации в этой сфере по ценам 2014 года составляли примерно 200 млн грн от того имущества, которое "отжали", - это антенны, цифровые передатчики, оборудование вещателей", - отметила Джапарова.

По ее словам, такую сумму Украина ежегодно недополучает в бюджет из-за выполнения условий лицензии.

В то же время она напомнила, что на 503 украинских телерадиочастотных присвоениях, выданных вещателям на основании лицензий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и незаконно используемых Россией, сегодня на полуострове вещают российские или пророссийские СМИ.

"Зато сегодня в Крыму приняты более трех десятков российских СМИ, которые активно пропагандируют антиукраинскую риторику", - добавила Джапарова.

По информации Национального совета и Министерства информационной политики, из-за оккупации 39 украинских радиостанций и 31 украинский телеканал полностью потеряли возможность осуществлять вещание в Крыму.