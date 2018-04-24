Россия "отжала" более 500 украинских телерадиочастот в оккупированном Крыму
Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает "Укринформ".
"Потери Украины в Крыму после оккупации в этой сфере по ценам 2014 года составляли примерно 200 млн грн от того имущества, которое "отжали", - это антенны, цифровые передатчики, оборудование вещателей", - отметила Джапарова.
По ее словам, такую сумму Украина ежегодно недополучает в бюджет из-за выполнения условий лицензии.
В то же время она напомнила, что на 503 украинских телерадиочастотных присвоениях, выданных вещателям на основании лицензий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и незаконно используемых Россией, сегодня на полуострове вещают российские или пророссийские СМИ.
"Зато сегодня в Крыму приняты более трех десятков российских СМИ, которые активно пропагандируют антиукраинскую риторику", - добавила Джапарова.
По информации Национального совета и Министерства информационной политики, из-за оккупации 39 украинских радиостанций и 31 украинский телеканал полностью потеряли возможность осуществлять вещание в Крыму.
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