"Очень порядочный человек": президент Трамп рассказал о переговорах с Ким Чен Ыном

24 апреля, 2018, 20:52

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "очень порядочным" человеком

Об этом сообщает “Укринформ”.

"Мы имеем достаточно конструктивные переговоры. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, несмотря на то, что мы увидели", - прокомментировал американский президент свое отношение к северокорейскому лидеру.

Также Трамп вспомнил обещания Пхеньяна, а именно заявление лидера КНДР о прекращении своей ракетной программы и закрытии ядерного полигона. Он выразил убеждение, что такая позиция стала возможной благодаря "очень, очень жесткой позиции" Соединенных Штатов.