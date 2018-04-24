"Милан" отказался от футболиста "Шахтера", - СМИ

24 апреля, 2018, 12:23

Итальянский "Милан" решил отказаться от приглашения бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Китайские владельцы итальянского клуба отказались от трансфера из-за недовольства работой спортивного директора "Милана" Массимилиано Мирабелли. Он прошлым летом потратил 230 млн евро на трансферы, которые не помогли знаменитому клубу вернуть себе былые позиции в Серии A. Сейчас "Милан" идет в чемпионате Италии лишь седьмым, а Мирабелли близок к отставке.

Контракт 25-летнего Бернарда с "Шахтером" заканчивается летом, бразилец имеет право подписывать предварительные соглашения с другими клубами. Ранее хавбек отказался заключать новый контракт с дончанами, сейчас он восстанавливается после травмы и ищет варианты продолжения карьеры.