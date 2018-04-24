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"Милан" отказался от футболиста "Шахтера", - СМИ


фото: xsport.ua
Итальянский "Милан" решил отказаться от приглашения бразильского полузащитника "Шахтера" Бернарда

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Китайские владельцы итальянского клуба отказались от трансфера из-за недовольства работой спортивного директора "Милана" Массимилиано Мирабелли. Он прошлым летом потратил 230 млн евро на трансферы, которые не помогли знаменитому клубу вернуть себе былые позиции в Серии A. Сейчас "Милан" идет в чемпионате Италии лишь седьмым, а Мирабелли близок к отставке.

Контракт 25-летнего Бернарда с "Шахтером" заканчивается летом, бразилец имеет право подписывать предварительные соглашения с другими клубами. Ранее хавбек отказался заключать новый контракт с дончанами, сейчас он восстанавливается после травмы и ищет варианты продолжения карьеры.

  • По сообщениям СМИ, кроме "Милана" полузащитником сборной Бразилии интересовались итальянский "Интер" и турецкий "Бешикташ".
  • "Шахтер" в 2013 году купил Бернарда у бразильского "Атлетико Минейро" за 25 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость футболиста по данным transfermarkt.com составляет 16 млн евро.
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