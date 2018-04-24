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"Ливерпуль" и "Рома" забили 7 голов в полуфинале Лиги чемпионов


фото: Reuters
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил итальянскую "Рому"

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия) 5:2

Голы: Салах, 32; 45+1; Мане, 56; Фирмино, 61; 69 - Джеко, 81; Перотти, 85 (пен.)

Ливерпуль: Кариус - Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд - Милнер, Хендерсон (к), Окслейд-Чемберлейн (Вейналдум, 18) - Мане, Фирмино (Клаван, 93), Салах (Інґс, 75)

Рома: Алиссон - Жезус (Перотти, 67), Манолас, Фасио - Коларов, Стротман, Де Росси (к) (Гоналон, 67), Флоренция - Найнголан, Юндер (Шик, 46) - Джеко

Предупреждения: Александер-Арнольд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85) - Жезус (26), Фасио (88)

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