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"Ливерпуль" - "Рома": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов


фото: Liverpool FC
Сегодня английский "Ливерпуль" принимает итальянскую "Рому" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

21:45 - "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия), телеканалы "Футбол 1" и НЛО TV.

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