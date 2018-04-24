"Ливерпуль" - "Рома": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
24 апреля, 2018, 10:38
Сегодня английский "Ливерпуль" принимает итальянскую "Рому" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
21:45 - "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия), телеканалы "Футбол 1" и НЛО TV.
- В четвертьфинале ЛЧ "Ливерпуль" победил в английском дерби "Манчестер Сити".
- "Рома" на предыдущей стадии турнира сенсационно прошла "Барселону", отыгравшись после поражения в первой игре со счетом 1:4.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская команда одолела донецкий "Шахтер".
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