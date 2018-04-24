"Плечом к плечу с Канадой": Климкин высказал сочувствие из-за смертельного наезда на пешеходов в Торонто
24 апреля, 2018, 11:05
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования жителям Канады из-за наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, в результате которого погибли 10 человек
Об этом Климкин написал в своем Twitter.
"Сердце разрывается читать новости из Торонто. Мои мысли и молитвы с близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина стоит плечом к плечу с Канадой, - написал Климкин.
Heartbroken to read the news coming from #Toronto. My thoughts and prayers with loved ones of those killed. Wish a speedy recovery for the injured. Ukraine stands shoulder to shoulder with Canada— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2018 г.
- Напомним, 23 апреля в Торонто грузовой микроавтобус съехал с полосы для автомобильного движения на тротуар и наехал на пешеходов, в результате чего погибли 10 человек, еще 15 получили ранения.
- Полиция задержала водителя - 25-летнего жителя Ричмонд Хилла Алека Минассиана.
- В правительстве сообщили, что свидетельств о связи водителя с террористическими организациями нет. В то же время свидетель трагедии студент Амир Бахмеех рассказал, что фургон на большой скорости сбивал людей одного за другим и заявил, что это было похоже на теракт.
- На видео задержания видно, как человек у фургона направляет в сторону полицейского предмет, похожий на пистолет.