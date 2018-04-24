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"Плечом к плечу с Канадой": Климкин высказал сочувствие из-за смертельного наезда на пешеходов в Торонто


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования жителям Канады из-за наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, в результате которого погибли 10 человек

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Сердце разрывается читать новости из Торонто. Мои мысли и молитвы с близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина стоит плечом к плечу с Канадой, - написал Климкин.

  • Напомним, 23 апреля в Торонто грузовой микроавтобус съехал с полосы для автомобильного движения на тротуар и наехал на пешеходов, в результате чего погибли 10 человек, еще 15 получили ранения.
  • Полиция задержала водителя - 25-летнего жителя Ричмонд Хилла Алека Минассиана.
  • В правительстве сообщили, что свидетельств о связи водителя с террористическими организациями нет. В то же время свидетель трагедии студент Амир Бахмеех рассказал, что фургон на большой скорости сбивал людей одного за другим и заявил, что это было похоже на теракт.
  • На видео задержания видно, как человек у фургона направляет в сторону полицейского предмет, похожий на пистолет.
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