Проезд в столичном общественном транспорте может подорожать до 8 гривен
Об этом сообщила пресс-секретарь КП Марина Загородько, пишет “Украинская правда”.
По ее словам, решение еще не принято, но предложения уже указаны в финансовом плане коммунального предприятия. При этом точной даты принятия данного решения КГГА пресс-секретарь не сообщает.
Но отметила, что тариф должен быть повышен на всех категориях общественного транспорта, поскольку “себестоимость и экономически обоснованный тариф гораздо выше, чем четыре гривни”.
Вопрос повышения цен на проезд в троллейбусах, автобусах и трамваях — в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА не комментировали. Сообщили только, что в ближайшее время будет обнародовано заявление по этому поводу.
В финансовом плане КП "Киевпастранс" на 2018 год, утвержденном 23 апреля, указывается, что предлагается повысить тариф в общественном наземном транспорте до 8 гривен с 15 июля по декабрь 2018 года.
В результате в КП ожидают получить прибыль в 1117,4 млн. грн, что на 59,1% больше, чем было запланировано в прошлом году и на 53,7% больше фактического показателя.
- Напомним, в июле 2017 года Киевская администрация решила поднять цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен.
- Причинами поднятия тарифов на проезд называли рост цен на топливо, электроэнергию, запчасти и увеличение минимальной зарплаты.
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