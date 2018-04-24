24 апреля, 2018, 15:50

Коммунальное предприятие “Киевпасстранс” намерено повысить стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте с 15 июля

Об этом сообщила пресс-секретарь КП Марина Загородько, пишет “Украинская правда”.

По ее словам, решение еще не принято, но предложения уже указаны в финансовом плане коммунального предприятия. При этом точной даты принятия данного решения КГГА пресс-секретарь не сообщает.

Но отметила, что тариф должен быть повышен на всех категориях общественного транспорта, поскольку “себестоимость и экономически обоснованный тариф гораздо выше, чем четыре гривни”.

Вопрос повышения цен на проезд в троллейбусах, автобусах и трамваях — в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА не комментировали. Сообщили только, что в ближайшее время будет обнародовано заявление по этому поводу.

В финансовом плане КП "Киевпастранс" на 2018 год, утвержденном 23 апреля, указывается, что предлагается повысить тариф в общественном наземном транспорте до 8 гривен с 15 июля по декабрь 2018 года.

В результате в КП ожидают получить прибыль в 1117,4 млн. грн, что на 59,1% больше, чем было запланировано в прошлом году и на 53,7% больше фактического показателя.