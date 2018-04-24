Пожар в лагере "Виктория": одесский суд вынес приговор воспитательнице

24 апреля, 2018, 17:08

Воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталию Цокур (Янчик), ответственную за пожарную безопасность в учреждении, приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской прокуратуры, передает "Украинская правда".

"Обвиняемая признала в суде свою вину, в связи с этим, судом было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также, Наталии Цокур запретили два года занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность.

Воспитательницу признали виновной по 2 ст. 137 УК украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей).