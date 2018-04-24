Пожар в лагере "Виктория": одесский суд вынес приговор воспитательнице
24 апреля, 2018, 17:08
Воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталию Цокур (Янчик), ответственную за пожарную безопасность в учреждении, приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской прокуратуры, передает "Украинская правда".
"Обвиняемая признала в суде свою вину, в связи с этим, судом было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Также, Наталии Цокур запретили два года занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность.
Воспитательницу признали виновной по 2 ст. 137 УК украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей).
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание, в котором отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей, еще двое оказались в больнице.
- Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик.
- Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, за неработающую пожарную сигнализацию спасатели ГСЧС узнали о пожаре в одесском детском лагере "Виктория" только на 45-й минуте трагедии.
- Приморский райсуд Одессы наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря "Виктория".
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