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Порошенко уволил главу СБУ Луганщины


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко уволил начальника управления СБУ в Луганской области Олега Козловского

Об этом говорится в соответствующем указе, передает пресс-служба президента.

"Уволить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в приказе.

Олег Козловский в 2003-2005 и в 2006-2007 годах занимал должность начальника Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. 25 марта 2015 года был назначен на должность начальника УСБУ в Луганской области.

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