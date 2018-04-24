Порошенко уволил главу СБУ Луганщины

24 апреля, 2018, 12:45

Президент Украины Петр Порошенко уволил начальника управления СБУ в Луганской области Олега Козловского

Об этом говорится в соответствующем указе, передает пресс-служба президента.

"Уволить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в приказе.

Олег Козловский в 2003-2005 и в 2006-2007 годах занимал должность начальника Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. 25 марта 2015 года был назначен на должность начальника УСБУ в Луганской области.