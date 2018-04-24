ПАСЕ признала оккупацию Донбасса Россией

24 апреля, 2018, 14:35

Парламентская ассамблея Совета Европы почти единогласно приняла решение, в котором признала отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) оккупированными Россией

Признание ОРДЛО оккупацией содержится в резолюции “О чрезвычайном положении...”, которая посвящена случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас такую возможность задействовали три государства: Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

Во время рассмотрения украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

За эти поправки проголосовали 98-100 депутатов, 3-4 были против. Это, в частности, представители пророссийских сил - немецких "Левых" и "Альтернативы для Германии", а также нидерландской Соцпартии.

В этой резолюции ПАСЕ подтвердила нарушения международного гуманитарного права и принципов Совета Европы в действиях российского агрессора.