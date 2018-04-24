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Отравления школьников на Буковине: в столовой обнаружили кишечную палочку и стафилококк

В трех блюдах из школьной столовой села Викно Черновицкой области обнаружили кишечную палочку и стафилококк, которые повлекли массовое отравление детей

Об этом сообщил руководитель управления Госпродспотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк, передает “Укринформ”.

"При бактериологическом исследовании суточных проб готовых блюд в трех блюдах обнаружены возбудители инфекции. В селянском супе нашли кишечную палочку в салате из капусты и кофе с молоком выделен стафилококк", - отметил Александрюк.

По его словам, также обнаружили кишечную палочку в воде колодца, находящегося вблизи территории Викнянской школы.

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