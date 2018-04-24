Отравления школьников на Буковине: в столовой обнаружили кишечную палочку и стафилококк
24 апреля, 2018, 19:51
В трех блюдах из школьной столовой села Викно Черновицкой области обнаружили кишечную палочку и стафилококк, которые повлекли массовое отравление детей
Об этом сообщил руководитель управления Госпродспотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк, передает “Укринформ”.
"При бактериологическом исследовании суточных проб готовых блюд в трех блюдах обнаружены возбудители инфекции. В селянском супе нашли кишечную палочку в салате из капусты и кофе с молоком выделен стафилококк", - отметил Александрюк.
По его словам, также обнаружили кишечную палочку в воде колодца, находящегося вблизи территории Викнянской школы.
- Напомним, 23 апреля в селе Викно Черновицкой области в школе отравились 24 ученика разных классов и 6 работников.
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