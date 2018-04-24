 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты 44 раза обстреляли силы АТО, ранены 5 украинских военных

В течение суток 23 апреля российские наемники на Донбассе 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82 мм террористы применили неподалеку Попасной и трижды - в районе Новоалександровки. Кроме того, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановка, а с зенитной установки и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Новоселовки.

На донецком направлении 120-мм минометы захватчики применили по украинским позициям неподалеку Водяного, 82-мм минометы - вблизи шахты "Бутовка".

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты били по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, шахты "Бутовка" и Талаковка, с крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты в районе Павлополь, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия били под Невельского, Павлополь, Лебединским и пищевики, а вблизи Красногоровки и Марьинки целились снайперы.

В результате вражеских обстрелов четверо украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать