Оккупанты 44 раза обстреляли силы АТО, ранены 5 украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82 мм террористы применили неподалеку Попасной и трижды - в районе Новоалександровки. Кроме того, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановка, а с зенитной установки и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Новоселовки.
На донецком направлении 120-мм минометы захватчики применили по украинским позициям неподалеку Водяного, 82-мм минометы - вблизи шахты "Бутовка".
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты били по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, шахты "Бутовка" и Талаковка, с крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты в районе Павлополь, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия били под Невельского, Павлополь, Лебединским и пищевики, а вблизи Красногоровки и Марьинки целились снайперы.
В результате вражеских обстрелов четверо украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь.
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