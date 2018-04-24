Nvidia разработала искусственный интеллект, которыйсамостоятельно дорабатывает детали поврежденного изображения
Видео с демонстрацией технологии выложили на YouTube-канале NVIDIA.
Алгоритм нейронной сети понимает контекст фотографии или картинки, и самостоятельно меняет его.
Метод под названием "подрисовывания изображения" похож на функцию "автоматическая заливка с учетом содержимого" (Content-Aware Autofill), которую Adobe добавила в Photoshop CS5 в конце 2000-х годов. Технология также восстанавливала отдаленную часть изображения на основе фона фотографии.
"Предыдущие подходы к глубинному обучения были сосредоточены на прямоугольных областях, расположенных вокруг центра изображения, и часто завершались необходимостью дополнительного редактирования. Наша модель может эффективно обрабатывать области любой формы, размера или расстояния от границ изображения",- сообщает пресс-служба Nvidia.
Алгоритм от Nvidia умеет обрабатывать области разных форм и размеров Исследователи компании подчеркнули, что научили нейронную сеть, используя более 55 тысяч фотошаблонов.
Они применялись для удаления некоторых деталей из исходных изображений. Затем алгоритма показывали вырезанный фрагмент и его первоначальную форму, чтобы научить его, как восстановить недостающие пиксели.
В конце испытаний разработчики подтвердили точность своего алгоритма с помощью еще 25 тысяч фотошаблонов. На этот раз нейросети не показывали оригинальное изображение, заставив ее самостоятельно восстановить утраченные части.
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- Тем временем другую нейросеть научили самостоятельно рисовать мультики по текстовым сценарием. Основой для обучения стал мультсериал "Флинстоуны".
- 18-летний студент из США также решил "поиграться" с искусственным интеллектом, и заставил собственную нейросеть нарисовать портреты обнаженных людей. Получилось довольно сюрреалистично.
- Искусственный интеллект от Microsoft смог "нарисовать" птицу, основываясь исключительно на текстовом описании, не бравши за основу готовое фото
- А еще ИИ создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему.
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