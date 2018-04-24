Nvidia разработала искусственный интеллект, которыйсамостоятельно дорабатывает детали поврежденного изображения

24 апреля, 2018, 12:45

Компания Nvidia разработали технологию на базе искусственного интеллекта, которая автоматически восстанавливает поврежденные фрагменты изображения или заполняет его потерянные части

Видео с демонстрацией технологии выложили на YouTube-канале NVIDIA.

Алгоритм нейронной сети понимает контекст фотографии или картинки, и самостоятельно меняет его.

Метод под названием "подрисовывания изображения" похож на функцию "автоматическая заливка с учетом содержимого" (Content-Aware Autofill), которую Adobe добавила в Photoshop CS5 в конце 2000-х годов. Технология также восстанавливала отдаленную часть изображения на основе фона фотографии.

"Предыдущие подходы к глубинному обучения были сосредоточены на прямоугольных областях, расположенных вокруг центра изображения, и часто завершались необходимостью дополнительного редактирования. Наша модель может эффективно обрабатывать области любой формы, размера или расстояния от границ изображения",- сообщает пресс-служба Nvidia.

Алгоритм от Nvidia умеет обрабатывать области разных форм и размеров Исследователи компании подчеркнули, что научили нейронную сеть, используя более 55 тысяч фотошаблонов.

Они применялись для удаления некоторых деталей из исходных изображений. Затем алгоритма показывали вырезанный фрагмент и его первоначальную форму, чтобы научить его, как восстановить недостающие пиксели.

В конце испытаний разработчики подтвердили точность своего алгоритма с помощью еще 25 тысяч фотошаблонов. На этот раз нейросети не показывали оригинальное изображение, заставив ее самостоятельно восстановить утраченные части.

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