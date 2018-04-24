Наезд на пешеходов в Торонто: 10 погибших,15 раненых
Об этом сообщает СВС news.
Полиция задержала водителя - 25-летнего жителя Ричмонд Хилла Алека Минассиана. Его профиль в соцсетях свидетельствует о том, что он учится в университете Сенеки.
Правительственные чиновники на условиях анонимности сообщили, что пока нет свидетельств о связи водителя с террористическими организациями и не является угрозой для нацбезопасности.
Заместитель начальника полиции Торонто Петер Юэн заявил журналистам, что следователи будут работать на месте происшествия несколько дней и расследование будет долгим.
В то же время свидетель происшествия студент Амир Бахмеєх рассказал, что фургон на бешеной скорости сбивал людей одного за другим и заявил, что нападение был похож на теракт.
На видео задержания видно, как мужчина возле фургона направляет в сторону полицейского что-то похожее на пистолет.
#yongeandfinch possible suspect arrested #torontoattack pic.twitter.com/teqL0UyYri— CLARK HUA ZHANG (@FTV_Huazhang) 23 апреля 2018 г.
- Напомним, 23 апреля в Торонто грузовой микроавтобус съехал с полосы для автомобильного движения на тротуар и наехал на пешеходов.
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