Минздрав сделает более удобным график детских прививок и будет планировать вакцинацию на 3 года вперед

24 апреля, 2018, 12:30

Министерство здравоохранения внедряет ряд изменений в планирование закупок вакцин, а также планирует сделать график прививок удобным для родителей

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина на брифинге по случаю старта европейской недели иммунизации в Украине.

Заместитель министра рассказала о внедрении новой методологии расчета вакцин, которую разработал МЗ. По словам Стефанишиной, в основу методологии положены проработки Всемирной организации здравоохранения'я и ЮНИСЕФ. Методика предусматривает, что Украина будет планировать потребность в вакцинах на три года вперед.

“Также мы будем иметь буферный запас вакцин в 25%, чтобы в период вспышек эпидемий не было дефицита в одной вакцине. И хотим изменить календарь прививок, сделать его более удобным для родителей, чтобы они не ходили с детьми на прививки по несколько раз и могли сделать его максимально удобно, за один раз”, - сказала Стефанишина.

Ранее сообщалось, что впервые за последние 7 лет в Украине есть достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы, которые в этом нуждаются.

Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличилось более чем вдвое и превысило 90%. В то же время уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким.

По данным Центра общественного здоровья, в прошлом году лишь половину украинских детей в возрасте 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей

.Недавно Всемирная организация здравоохранения призывает Украину повысить уровень вакцинации до 95%.