Минздрав сделает более удобным график детских прививок и будет планировать вакцинацию на 3 года вперед
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина на брифинге по случаю старта европейской недели иммунизации в Украине.
Заместитель министра рассказала о внедрении новой методологии расчета вакцин, которую разработал МЗ. По словам Стефанишиной, в основу методологии положены проработки Всемирной организации здравоохранения'я и ЮНИСЕФ. Методика предусматривает, что Украина будет планировать потребность в вакцинах на три года вперед.
“Также мы будем иметь буферный запас вакцин в 25%, чтобы в период вспышек эпидемий не было дефицита в одной вакцине. И хотим изменить календарь прививок, сделать его более удобным для родителей, чтобы они не ходили с детьми на прививки по несколько раз и могли сделать его максимально удобно, за один раз”, - сказала Стефанишина.
Ранее сообщалось, что впервые за последние 7 лет в Украине есть достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы, которые в этом нуждаются.
Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличилось более чем вдвое и превысило 90%. В то же время уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким.
По данным Центра общественного здоровья, в прошлом году лишь половину украинских детей в возрасте 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей
.Недавно Всемирная организация здравоохранения призывает Украину повысить уровень вакцинации до 95%.
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