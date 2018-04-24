Минздрав объявил конкурс на должность ректора университета Богомольца

24 апреля, 2018, 12:09

Министерство здравоохранения объявило конкурс на замещение должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздрав ищет руководителя университета, который готов внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и научная степень, свыше 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком", - говорится в сообщении.

Конкурс был начат 23 апреля. Прием документов продлится два месяца. Выборы ректора НМУ состоятся 19 сентября. До этого времени обязанности ректора будет первый проректор по научно-педагогической работе НМУ Ярослав Цехмистер.

Перечень документов и дополнительную информацию можно посмотреть по ссылке.