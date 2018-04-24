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Минздрав объявил конкурс на должность ректора университета Богомольца


фото: rbc.ua
Министерство здравоохранения объявило конкурс на замещение должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздрав ищет руководителя университета, который готов внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и научная степень, свыше 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком", - говорится в сообщении.

Конкурс был начат 23 апреля. Прием документов продлится два месяца. Выборы ректора НМУ состоятся 19 сентября. До этого времени обязанности ректора будет первый проректор по научно-педагогической работе НМУ Ярослав Цехмистер.

Перечень документов и дополнительную информацию можно посмотреть по ссылке.

  • Напомним, 20 февраля МЗ отстранил Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
  • 30 марта комиссия МЗ признал  работу ректора Екатерины Амосовой неудовлетворительной. 16 апреля Амосову уволили с должности.
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