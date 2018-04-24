Мининфраструктуры хочет закрыть внутренние воды Украины для российских судов

24 апреля, 2018, 11:36

В Украине могут запретить российским судам входить во внутренние водные пути Украины

Соответствующее предложение озвучили на совещании по судозаходов в закрытых морских портах Крыма и Севастополя, а также санационных мероприятий, связанных со строительством моста через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Ларвенюк сообщил, что ведомство собирается обращаться к СНБО относительно запрета входа российских судов во внутренние воды Украины за высокий уровень террористических угроз.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов реками Украины", - отметил Юрий Лавренюк.

Также, заместитель министра отметил усиление взаимодействия между всеми ведомствами.

"Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечения к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов - нарушителей за странами-флагами и судовладельцев, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей".