Минобороны подняло зарплату летчикам

24 апреля, 2018, 18:25

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия летчикам

Об этом сообщает министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

"Выполняя поручение Президента Украины Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим, которые входят в летного состава ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных задач", - сообщил министр.

Так, денежное довольствие командира бригады было 17 тысяч гривен, а теперь составит - 28 тысяч гривен, командира эскадрильи было - 13 тысяч гривен, а составит - 21 тысячу гривен, летчиков - было 12 тысяч гривен, а составит - 17 тысяч гривен. Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года.

Указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины.