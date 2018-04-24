Минобороны подняло зарплату летчикам
Об этом сообщает министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.
"Выполняя поручение Президента Украины Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим, которые входят в летного состава ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных задач", - сообщил министр.
Так, денежное довольствие командира бригады было 17 тысяч гривен, а теперь составит - 28 тысяч гривен, командира эскадрильи было - 13 тысяч гривен, а составит - 21 тысячу гривен, летчиков - было 12 тысяч гривен, а составит - 17 тысяч гривен. Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года.
Указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины.
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