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Минэнерго не обращалось в киберполицию в отношении хакеров-вымогателей, которые взломали сайт министерства


фото: sputnik
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не обращалось в киберполицию по поводу хакерской атаки на свой сайт

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента киберполиции Нацполиции Украины Юлия Квитко, передает Укринформ.

“Да, нам об этой ситуации известно, при необходимости мы готовы реагировать, но насколько я знаю, сейчас там работают специалисты из министерства над этим. Официально к нам по этому поводу еще никто не обращался”, - сказала Квитко.

 

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