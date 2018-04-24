Минэнерго не обращалось в киберполицию в отношении хакеров-вымогателей, которые взломали сайт министерства
24 апреля, 2018, 12:26
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не обращалось в киберполицию по поводу хакерской атаки на свой сайт
Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента киберполиции Нацполиции Украины Юлия Квитко, передает Укринформ.
“Да, нам об этой ситуации известно, при необходимости мы готовы реагировать, но насколько я знаю, сейчас там работают специалисты из министерства над этим. Официально к нам по этому поводу еще никто не обращался”, - сказала Квитко.
- Напомним, хакеры заблокировали официальный сайт Минэнерго и требуют 0,1 биткоина (примерно 22,4 тыс грн) за разблокировку.
- Недавно Кабмин предложил сажать до 10 лет за кибератак на инфраструктурные объекты.
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