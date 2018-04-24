Минэкономразвития предлагает убрать отметку о регистрации из паспортов

24 апреля, 2018, 22:44

Министерство экономического развития и торговли Украины представило проект закона, который отменяет обязательный штамп о регистрации в паспорте

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинцев не могут воспользоваться услугой регистрации из-за обременительных процедур. Более 63% детей живут без “прописки”. Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн) регистрируют место жительства в нужной местности.

Офисом реформы административных услуг, работающим над упрощением предоставления 15 самых популярных административных услуг, разработан проект закона, который предусматривает следующие изменения:

для регистрации места жительства (получение так называемой прописки) достаточно подать онлайн или лично только 1 документ – декларацию (сейчас необходимы 4-5 документов и личное присутствие в органе регистрации или ЦНАПе);

регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас - 1 день по закону, от 15 минут до 10 дней на практике);

отменяется потребность в справках, которые подтверждают место проживания и состав семьи - все органы, имеющие право знать о месте жительства, получат информацию из Единой информационной системы (сейчас такие справки требуются при предоставлении 19 административных услуг);

отменяется внесение сведений в паспорта как обязательное условие регистрации, поставить отметку возможно будет по желанию лица;

владельцы (другие распорядители) жилья, родители, органы опеки информируются о регистрации.

Отмечается, что проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Однако он вводит штраф в размере 1700 грн за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть за желание зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.