Киевское метро заговорит новым голосом. Почему
24 апреля, 2018, 15:59
До конца 2018 года "Киевский метрополитен" изменит голос, объявляющий станции и предупреждения
Об этом сообщает пресс-секретарь Наталья Макогон, передает 44.ru.
По словам пресс-секретаря, в настоящее время предприятие сделало заявки на рынке озвучивания и прорабатывает варианты технологий, которые за это время изменились.
"Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, но в перспективе, конечно, видим один голос, потому что у пассажиров не может быть диссонанса. Люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро", - сообщила Макогон.
- В феврале депутаты Киевского городского совета поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена.
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Также "Киевский метрополитен" приглашает граждан посетить спорткомплекс, который находится на балансе предприятия.
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