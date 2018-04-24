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Киевское метро заговорит новым голосом. Почему


фото: metro.kiev.ua
До конца 2018 года "Киевский метрополитен" изменит голос, объявляющий станции и предупреждения

Об этом сообщает пресс-секретарь Наталья Макогон, передает 44.ru.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время предприятие сделало заявки на рынке озвучивания и прорабатывает варианты технологий, которые за это время изменились.

"Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, но в перспективе, конечно, видим один голос, потому что у пассажиров не может быть диссонанса. Люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро", - сообщила Макогон.

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