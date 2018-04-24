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Кремль готовится запугивать и подкупать представителей УПЦ МП, чтобы они не переходили к поместной церкви, - Минкульт

Среди руководителей религиозных приходов и епархий Московского патриархата в Украине есть часть тех, кто соглашается войти к единой поместной церкви, однако на них сейчас будет оказываться невероятное давление со стороны России

Об этом заявил директор Департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Там (в УПЦ Московского патриархата - ред.) есть группа тех иерархов, которые однозначно ориентированы на Москву, и которые не видят своего духовного развития без московского центра. С другой стороны, есть другая группа, которая реалистично настроена. Но надо понимать, что их позиция очень уязвима, поэтому они будут осторожными ", - пояснил он.

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При этом, подчеркнул Юраш, на эту проукраинскую группу внутри УПЦ МП сейчас будет осуществляться "огромное давление".

"Им будут угрожать каноническими санкциями и любой яимы другими карами. Но с 1991 года ситуация изменилась, когда их можно было легкло сломать и изменить их позицию", - добавил он.

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В частности, 1-3 ноября 1991 года, после того как было объявлено Независимость Украины, тогдашний глава Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом, митрополит Киевский и Галицкий Филарет собрал всех 16 украинских православных архиереев и все они подписали "просьба к патриарху Алексию II ( Ридигера) с просьбой даровать автокефалию ", продолжил Юраш.

Однако, через некоторое время, напомнил чиновник, из этих 16 подписей 14 было отозвано.

"Если бы иерархи в то время придерживались своего обращения, если бы они были последовательными в поддержке украинского первоиерарха, я думаю, мы бы не имели сегодня этих проблем (с признанием каноничности УПЦ КП - ред.)", - подытожил Юраш.

  • В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
  • 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - с "Возрождение", 1 внефракционный).
  • 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
  • При этом каждая отдельная церковная община, как пояснил политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
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