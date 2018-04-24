Кремль готовится запугивать и подкупать представителей УПЦ МП, чтобы они не переходили к поместной церкви, - Минкульт

24 апреля, 2018, 11:18

Среди руководителей религиозных приходов и епархий Московского патриархата в Украине есть часть тех, кто соглашается войти к единой поместной церкви, однако на них сейчас будет оказываться невероятное давление со стороны России

Об этом заявил директор Департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Там (в УПЦ Московского патриархата - ред.) есть группа тех иерархов, которые однозначно ориентированы на Москву, и которые не видят своего духовного развития без московского центра. С другой стороны, есть другая группа, которая реалистично настроена. Но надо понимать, что их позиция очень уязвима, поэтому они будут осторожными ", - пояснил он.

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При этом, подчеркнул Юраш, на эту проукраинскую группу внутри УПЦ МП сейчас будет осуществляться "огромное давление".

"Им будут угрожать каноническими санкциями и любой яимы другими карами. Но с 1991 года ситуация изменилась, когда их можно было легкло сломать и изменить их позицию", - добавил он.

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В частности, 1-3 ноября 1991 года, после того как было объявлено Независимость Украины, тогдашний глава Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом, митрополит Киевский и Галицкий Филарет собрал всех 16 украинских православных архиереев и все они подписали "просьба к патриарху Алексию II ( Ридигера) с просьбой даровать автокефалию ", продолжил Юраш.

Однако, через некоторое время, напомнил чиновник, из этих 16 подписей 14 было отозвано.

"Если бы иерархи в то время придерживались своего обращения, если бы они были последовательными в поддержке украинского первоиерарха, я думаю, мы бы не имели сегодня этих проблем (с признанием каноничности УПЦ КП - ред.)", - подытожил Юраш.